Bütçeyi önce Muratpaşalılar sonra meclis kabul etti

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, bir ilki gerçekleştirerek internet üzerinden ilçe sakinleriyle tartışıp oyladığı 2021 bütçesini belediye meclisinde görüşerek kabul etti. Belediye Başkanı Ümit Uysal, bunun bir doğrudan demokrasi uygulaması olduğunu belirterek “Muratpaşa, bütün insanlarının katılabildiği bir platformda oylayarak bütçesini karara bağlamış ilk şehirdir” dedi.

Muratpaşa Belediye Meclisi, 2021 yılı bütçe görüşmeleri için belediye kültür salonunda toplandı. Ümit Uysal başkanlığında toplanan meclis, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tek gündemle toplanan mecliste, siyasi parti gruplarının bütçe üzerine konuşmalarının ardından yapılan oylamada Muratpaşa Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi 465 milyon lira olarak kabul edildi.

Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Başkan Uysal, belediye bütçesinin meclis görüşmeleri öncesi, Türkiye'nin ilk dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com üzerinde ilçe sakinlerinin tartışmasına ve devamında oylamasına açıldığını söyledi. 13 yaş ve üzeri her Muratpaşalının doğal üyesi olduğu komsumeclisi.com'da bu sürecin eylül ayı içinde gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Uysal, “Belediyemizin 2021 yılı bütçesi, 13 yaş ve üzeri Muratpaşa'da yaşayan herkesin katılabildiği bir platformda tartışılıp oylanıp ve sonrasında Belediye Meclisimize kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk bütçedir” diye konuştu.

İnsanlığın, şehirlerin meydanlarında toplanıp ülke ve kent yönetimine dair sorunları tartışıp kararlar aldığı bir süreçten şehirlerinin giderek kalabalıklaşması ve daha karmaşık hale gelen sosyal hayat içinde temsili demokrasiyi geliştirdiğini belirten Başkan Uysal, ancak teknolojik gelişmelerin doğrudan demokrasi pratiklerini hayata geçirmeyi mümkün hale getirdiği söyledi.

“Günümüz dünyasında teknolojik gelişmeler o ülkeyi, o ili, o ilçeyi oluşturan bütün insanların aynı anda doğrudan demokrasiyi işletebilmesini, önemli kararlar alabilmesini sağladı” diye konuşan Başkan Uysal, insanlarının böylesi bir katılımı, karar alma süreçlerinde yer almayı ilerleyen yıllarda daha çok talep edeceğini kaydetti. Başkan Uysal, şunları söyledi:“Parlamentolar, önümüzdeki on yıllarda, bunun yasal altyapısını çıkarmak zorunda kalacaktır. Muratpaşa, bütün insanlarının katılabildiği bir platformda oylayarak bütçesini karara bağlamış ilk şehirdir. Siz, meclis üyelerimize de katkılarınız ve teveccühünüz için çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün Muratpaşa Belediyesi personeline ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. 2021 yılı bütçemiz hayırlı olsun.”