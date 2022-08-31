Büyük Zafer'in 100. yılı Tan Taşçı konseriyle kutlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünü Cumhuriyet Meydanı'nda Tan Taşçı konseriyle kutladı. Cumhuriyet Meydanı'na sığmayan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla bayram coşkusunu yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bir konser düzenledi. Antalyalılar, Büyük Zafer'in 100. yılına ulaşmasının gurur ve mutluluğunu Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Tan Taşçı konseriyle yaşadı. Konseri; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, Cumhuriyet İçin Antalya Elele Platformu sözcüsü İbrahim Daş, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve binlerce Antalyalı izledi.

“Kurtuluş Savaşı'nın en büyük zaferi”

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sahneye çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 30 Ağustos'un Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferlerle dolu şanlı tarihinin en önemli günlerinden biri olduğunu belirterek, “Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlığında her türlü imkansızlıklara rağmen kazandığımız Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümü. 30 Ağustos, Cumhuriyetimizin kuruluşunun, bağımsızlığın ve özgürlüğümüzün yolunu aydınlatan Kurtuluş Savaşı'mızın en büyük zaferidir. 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz, ileri' emrini veren ebedi başkomutanımızın işgalci güçleri ülkemizden defettiği bağımsızlığımızın 100. yılı kutlu olsun. Hasan Tahsin'ler, Sütçü İmam'lar, Seyit Onbaşı'lar buradayız. Kara Fatma'lar, Nezahat Onbaşı'lar, Yörük Ali'ler buradayız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kahraman gazilerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum” dedi.

“Güzel günler göreceğiz”

“Atatürk'ün devrimleri ışığında yürüyenlere Toroslar'dan selam olsun” diyen Başkan Muhittin Böcek, şunları söyledi:

“Ulu Önder Atatürk'ün yolunda gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu yaşadığı daha aydınlık, daha özgür daha demokratik bir Türkiye'yi Cumhuriyet'imizin 100. yılında hep beraber yeniden inşa edeceğiz. Hep birlikte güzel günler göreceğiz. Bu kutsal görevi aldığımdan beri yılmadan yıkılmadan canımı dişime takarak çalıştım, her adımımı vatandaşlarıma duyduğum sorumluluk vatanıma olan sevdam ile attım. Gücümü sizlerden sevgiden, her şeyimizi borçlu olduğumuz Atatürk ve Cumhuriyet'ten aldım. 30 Ağustos Bayramı'mız kutlu olsun.”

Tan Taşçı meydanı dolduranları coşturdu

Konuşmaların ardından sahneye ünlü pop müzik sanatçısı Tan Taşçı çıktı. Meydanı dolduran on binlerce Antalyalı ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak Tan Taşçı'nın şarkılarına eşlik etti. Eski, yeni ve hareketli şarkıları ile Antalyalıları coşturan Tan Taşçı, unutulmaz bir Zafer Bayramı yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tan Taşçı'ya günün anısına Atatürk tablosu ve çiçek takdim etti.