Büyükşehir 16 kilometrelik yolda stabilize çalışması yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Manavgat'a bağlı Ulukapı, Saraçlı, Karavca ve Güzelyalı mahalleleri grup yolunda asfalt öncesi stabilize çalışması gerçekleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri 16 kilometre uzunluğundaki Ulukapı, Saraçlı, Karavca ve Güzelyalı grup yolunda çalışmalarını son hızıyla sürdürüyor. Tehlike arz eden keskin virajları kaldırıp yolu genişleten, menfez ve dolgu çalışmaları yapan Büyükşehir ekipleri şimdi de yolda stabilize çalışması gerçekleştiriyor.

Deforme olan bölgeleri söken ekipler, yağmur suyunun akışını sağlamak için belirlenen bölgelere büz koyarak şarampolleri temizliyor. Bölgeye kurulan konkasörde üretilen malzemeyi yola sererek silindir ile sıkıştıran ekipler, yolun daha uzun ömürlü ve konforlu olması için büyük bir titizlikle çalışmalarına devam ediyor.