Büyükşehir 2021 asfalt sezonuna Beşikci'de başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde 2021 yılı asfalt sezonuna Kumluca Beşikci Mahallesi'nde başladı. Altyapısı tamamlanan 6 kilometrelik yol sathi asfaltla kaplanıyor.

2021 yılı asfalt programı Kumluca Beşikci Mahallesi'nde başladı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri, Beşikci Mahallesi yolunun ilk olarak alt yapısını güçlendirdi. Yolda bakım ve asfalt hazırlık çalışmaları yapıldı. Eskiyen asfalt tamamen sökülerek, zemin yenilendi. Ardından 6 kilometrelik uzunluğundaki yolda sathi kaplama asfalt çalışması başlatıldı.

“2 milyon liraya mal olacak”

Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla 2021 yılı asfalt programı dahilinde çalışmaların devam ettiğini söyleyen Kırsal Hizmetler sorumlusu İsa Akdemir, “Bölge halkı Başkanımız Muhittin Böcek'ten yolun asfaltlanması için talepte bulunmuştu. Başkanımızın talimatıyla ekiplerimiz çalışmalara başladı. Beşikçi yolunu yaklaşık 2 milyonluk bir yatırımla asfaltlıyoruz. Daha önce Antalya-Kumluca karayolu olarak kullanılan yol, üreticilerin sebze ve meyvelerini toptancı hale ulaştırdıkları önemli bir güzergah. Yolun asfaltlanıp yenilenmesiyle birlikte artık vatandaşlar ürünlerini sağlam ve konforlu şekilde toptancı haline ulaştırabilecek” dedi.

“Ürünler konforlu yoldan taşınacak”

Kumluca Beşikci Mahalle Muhtarı Veli Etlican da, 1970'lerde yapılan yolun bölge halkı için çok önemli olduğunu belirterek, “Mavikent, Beykonak ve Beşikci mevkiindeki üreticilerin yoğun olarak kullandığı bir yol. Beykent Toptancı Hali'ne ürünler bu yoldan taşınıyor. Mavikent, Beykonak ve Beşikci Mahallerinin muhtarları olarak Başkan Muhittin Böcek'ten yolun yenilenmesi için talepte bulunmuştuk. Yolumuz konforlu olacak” diye konuştu.