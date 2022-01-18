Büyükşehir 5 ilçede kreş açacak

Büyükşehir, beş ilçede daha çocuk kreşi ve gündüz bakımevi açacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, her ilçeye kreş sözünü yerine getiriyor. Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında kadınların çalışma hayatında daha aktif yer alabilmesi ve çocuklarını gönül rahatlığı ile bırakabilmeleri amacıyla Antalya'nın beş ilçesinde daha çocuk kreşi ve gündüz bakımevi açmak için düğmeye bastı.

Beş ilçede 60 derslik

Daha önce Cam Piramit, Yenigün, Gündoğmuş, Serik, Kaş Kreş ve Gündüz Bakımevlerini hayata geçiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez İlçesi Kanal Mahallesi'nde 18 derslikli, Muratpaşa Güzeloba Mahallesi'nde 12 derslik, Kumluca'da 13 derslik, Finike'de 12 derslik ve Manavgat 5 derslikli kreş açacak. Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimleri için her türlü imkanın sağlanacağı kreşlerde alanında uzman meslek elemanlarınca eğitim verilecek. 36-72 aylık çocuklara hizmet verecek kreşlerde çocuklar nitelikli bir eğitim alarak kaliteli bir zaman geçirecek.