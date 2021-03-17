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Büyükşehir 6 bin 350 personelini sağlık taramasından geçirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında 6 bin 350 personeli sağlık taramasından geçirdi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanun kapsamında yayınlanan yönetmelikler gereğince personelini sağlık taramasından geçirdi. Sağlık taraması Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve ilçe hizmet birimlerinde gerçekleştirildi. 6 bin 350 personelin kan testi, akciğer filmi, göz muayenesi gibi tetkikleri yapıldı. Yapılan tarama ile iş ortamında oluşabilecek meslek hastalıklarının önüne geçilmesi ve olası bir hastalıkların erken teşhis edilmesi hedefleniyor.

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