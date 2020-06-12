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Büyükşehir açık spor alanlarını yeniledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Covid-19 kapsamında 3 aydır kapalı olan açık hava spor alanlarını bakıma aldı.

Konyaaltı'nda tenis kortları, futbol, basketbol ve voleybol sahaları tek tek yenilenerek, halkın hizmetine açıldı. Tenis kortları için rezervasyon gerekiyor.


Korona virüs salgını sürecinde hizmetlerini aksatmadan sürdüren Büyükşehir Belediyesi, gençlerin spor yaparak eğlenceli zaman geçirdiği Konyaaltı Sahili'nde bulunan tenis kortları, futbol, basketbol ve voleybol sahalarını tek tek bakıma aldı. Saha ve kortların çizgi boyaları ve zemini yenilenirken, tel örgüleri onarıldı, direkler boyandı. Açık hava spor tesisleri tadilatla birlikte yeni bir görünüme kavuşurken, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın hizmetine açıldı.


Konyaaltı Sahili ve Lara Düden Park tenis kortları rezervasyon sistemiyle hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından randevu almak gerekiyor.

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