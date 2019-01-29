Büyükşehir Adayı Böcek, afet bölgesinde

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, geçtiğimiz günlerde Finike'de hortum nedeniyle hayatını kaybeden Bayram Demir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ayrıca Kemer ve Kumluca İlçelerinde evleri ve işyerleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ve Aydın Özer ile birlikte şiddetli yağış, fırtına ve hortum nedeniyle evleri ve işyerleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

Başkan Muhittin Böcek, beraberinde ki heyetle birlikte ilk olarak Kemer'de fırtına nedeniyle büyük hasar gören Devlet Hastanesini ziyaret etti. Devlet Hastanesi Başhekimi Yılmaz Çiftçi tarafından karşılanan Başkan Böcek ve beraberinde ki heyet, burada hastanedeki zarar hakkında bilgi aldı. Başkan Böcek, ardından Kemer Sanayi Sitesinde hortum nedeniyle işyerleri zarar gören esnafı ziyaret etti.

Dualarımız Buse için

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün de katıldığı ziyaretlerde Başkan Muhittin, son olarak hortum nedeniyle suya kapılan üniversite öğrencisi Buse Acar için sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarını izledi. Muhittin Böcek, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün Sualtı Arama Kurtarma ve AKUT ekiplerinden bilgi aldı. “Dualarımız Buse kızımız için” diyen Başkan Muhittin Böcek, “Kemer'de görüyorum ki vatandaşlarımız kendi acılarını unutmuş, kaybolan Buse Acar kızımız için tek yürek olmuş. Bizlerde vatandaşlarımızın bu acısını en derinden yaşıyoruz. Ve Buse Acar kızımız için iyi haberler almayı Allah'tan temenni ediyoruz. “ diye konuştu.

Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın

Başkan Muhittin Böcek, Kemer ziyaretlerinin ardından beraberinde ki heyetle birlikte Kumluca'da fırtına ve hortum da zarar gören seraları gezdi. Çiftçilerle konuşan Muhittin Böcek, zararın boyutlarının çok büyük olduğunu söyledi. Burada Devlet'e büyük görev düştüğünü de ifade eden Başkan Böcek, tarım üreticileriyle kucaklaştı, onlarla sohbet edip hep birlikte yaraları saracaklarını bildirdi. Başkan Muhittin Böcek son olarak da Finike'de hortum nedeniyle yaşamını yitiren ASAT çalışanı Bayram Demir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Merhumun eşi Nazike Demir'e başsağlığı dileyen Muhittin Böcek, “Dilerim Allah bir daha kimseye böyle acılar yaşatmaz” dedi.

CHP'li heyetin ziyaretleri, Finike ilçesinde Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaretiyle son buldu.