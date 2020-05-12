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Büyükşehir Alanya'da maske dağıttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında Alanya’da iki Pazar yerinde vatandaşa maske dağıtımı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında Alanya'da iki Pazar yerinde vatandaşa maske dağıtımı yaptı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşın yanında olduğunu yaptığı sosyal belediyecilik çalışmaları ile gösteriyor. İhtiyaç sahiplerine yönelik gıda yardımı, toplum sağlığına yönelik dezenfeksiyon çalışmaları devam ederken, salgınla mücadelede önemli yer tutan maske de Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.


Bu kapsamda Alanya'nın Tosmur ve Oba mahallelerinde kurulan semt pazarları girişinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirildi. Her iki pazarda vatandaşlara 2 bin adet maske dağıtıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu zor süreçte vatandaşın yanında olduğunu belirten vatandaşlar, “Hizmetlerden son derece memnununuz” dedi.

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