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Büyükşehir Alanya'da maske dağıttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında Alanya’da iki pazar yerinde vatandaşa maske dağıttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında Alanya'da iki pazar yerinde vatandaşa maske dağıttı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda yardımı, toplum sağlığına yönelik dezenfeksiyon çalışmalarına devam ederken, salgınla mücadelede önemli yer tutan maske dağıtımını da sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce Alanya'da Mahmutlar, Avsallar, Oba ve Tosmur mahalle pazarlarında vatandaşa ücretsiz maske dağıtılmıştı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi bu kez de Alanya'nın Sugözü ve Konaklı mahallelerinde kurulan semt pazarları girişinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi. Her iki pazarda vatandaşlara 2 bin adet maske dağıtıldı.

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