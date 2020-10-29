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Büyükşehir ASAT'ın araç filosunu genişletti

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü daha etkin ve hızlı müdahalelerde bulunabilmek için teknik araç filosuna yenilerini ekledi.

ASAT filosuna katılan 6 adet araç sahada aktif olarak çalışmaya başladı.


Antalya kent merkezinde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında bakım ve temizlik çalışmalarında kullanılmak üzere ASAT Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 6 adet yeni araç alınarak sahaya çıkarıldı. 4 adet minibüs tipi kanal açma aracı ve 2 adet kombine kanal temizleme aracı kentin atık su alt yapısında temizlik ve bakım için kullanılmaya başlandı. Tam donanımlı yeni araçlarla filosunu güçlendiren ASAT, kış sezonu öncesinde hız verdiği çalışmalarına devam ediyor.


ASAT'ın elindeki mevcut ekipmana eklenen araçlar ile rutin kontrol ve temizliği önem taşıyan atık su altyapısında daha etkili ve hızlı çalışmak mümkün oluyor. Ulaşılması güç kanal ve hat içlerini hem görüntüleyebilen, hem de temizlik işlemini yerine getirebilen araçlar kullanılarak en zor noktalarda bile meydana gelen tıkanıklıklar açılabiliyor. Yeni araç ve donanım sayesinde hizmet kalitesini artırmak, sorunlara hızlı ve etkili müdahale edebilmek hedefleniyor.

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