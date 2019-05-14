Büyükşehir Aşevi'nden 3 bin kişiye yemek servisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, merkez ve Alanya'da hizmet veren aşevleri ile Ramazan ayında her gün yaklaşık 3 bin kişiye üç öğün yemek ulaştırıyor. Gıda mühendisleri kontrolünde aşevinde pişen yemekler ihtiyaç sahiplerinin sofrasına gidiyor.

Sosyo-ekonomik yönden ihtiyaç sahibi, yemek yapamayacak durumda olanlar, engelli bireyler, yatalak ve toplumdaki dezavantajlı gruplara sıcak yemek dağıtımı yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, aşevi ile gönüllere dokunuyor. Antalya'da Toptancı Hal içinde hizmet veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı aşevi ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaştırıyor. Aşevinde her gün yaklaşık 2 bin kişi için 3 çeşit yemek hazırlanıyor.

Alanya'da hizmet veren aşevinde de her gün bin kişilik sıcak yemek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yemekler gece 02.00'de pişirilmeye başlıyor. Diyetisyenler de kalori ve besin hesaplamaları ile yemekleri ve malzemelerin hangi oranda kullanılacağını belirliyor. Aşevinde pişirilen yemekler Gıda Mühendisleri tarafından da kontrol ediliyor. Temizlik ve hijyenin ön planda tutularak hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerdeki kişi sayısına göre

özel kaplara konuluyor. Sabah saatlerinde araçlara yüklenen yemekler tek tek ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor.