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Büyükşehir Avrupa Şampiyonu Benay Balcı'yı misafir etti

Finlandiya’da gerçekleşen Down Sendromlular Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak Türkiye’ye 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandıran Benay Balcı için, Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Sosyal Tesislerinde misafir ederek özel bir program düzenledi.

Finlandiya'da gerçekleşen Down Sendromlular Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak Türkiye'ye 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandıran Benay Balcı için, Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Sosyal Tesislerinde misafir ederek özel bir program düzenledi.


Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen 2019 Down Sendromu Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye adına 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak Antalya'ya 4 madalya birden getiren özel sporcu Benay Balcı ve 30 kişilik özel çocuklar ve ailelerini Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde misafir etti.


EKDAĞ Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'ndeki kahvaltı programına EKDAĞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gökçe, engelli bireylerin ailesi katıldı. EKDAĞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gökçe, özel sporcu Benay Balcı'nın başarısından dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, “Ülkemize ve Antalya'mıza büyük bir gurur yaşatan 4 madalyalı Avrupa şampiyonu sporcumuz Benay Balcı'yı kutluyoruz. Kendisini tebrik ediyor, başarısının devamını diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in adına kendisini, ailesini ve engelli kardeşlerimizi aileleriyle birlikte misafir ediyoruz” diye konuştu.

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