Büyükşehir Bandosu Antalya sokaklarını şenlendiriyor

Antalyalılar da balkonlarından bando ve orkestrasına eşlik ederek moral buluyor.

Dünyayı saran Korona salgını nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kalan Antalyalılar Büyükşehir Belediyesinin Bando Orkestrası ile stres atıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Antalya cadde ve sokaklarında mobil konserler veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, vatandaşlara moral veriyor.

18 Nisan Cumartesi gününden bu yana her gün farklı cadde ve sokak güzergahları üzerinde gezerek konser veren bando ve orkestrasına, ellerinde bayraklarla balkon ve pencerelerinden eşlik eden Antalyalılar muhteşem görüntüler oluşturuyor. Seslendirdiği marşlar ve dillere pelesenk olan şarkılarla vatandaşları şenlendiren bando, alkış yağmuruna tutuluyor. Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, bu süreçte talep geldiği sürece konserlerini vermeye devam edecek.