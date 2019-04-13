Büyükşehir belediye meclisi seçimden sonra ilk kez toplandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin seçimin ardından ilk meclisi toplandı. Mecliste belediyenin iç ve dış borcunun toplam 4 milyar 312 milyon lira, bekleyen borç miktarının ise 796 milyon lira olduğu kaydedildi. Yeni yönetimin 200 milyon TL borçlanma talebi AK parti grubunun net oyuna rağmen oy çokluğuyla plan ve bütçe komisyonuna sevk edilirken, Başkan Muhittin Böcek, “Bu borç Muhittin Böcek'in borcu değildir" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra ilk kez toplandı. Toplantıya, 106 meclis üyesi katıldı.

Mecliste; AK Parti'nin grup sözcülüğünü Nafiz Tanır, CHP'nin grup sözcülüğünü Deniz Filiz, MHP'nin grup sözcülüğünü Selçuk Senirli, İP'in grup sözcülüğünü Ertürk Yazar, DSP'nin Necati Topaloğlu ve Saadet Partisi'nin grup sözcülüğünü ise Mehmet Manavoğlu yaptı.

Parti sözcüleri, yeni dönem için temennilerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise yaptığı konuşmada, kendisine oy veren, vermeyen tüm vatandaşlara teşekkür etti. Böcek, “19 ilçemizi ve Antalya'mızı hep beraber yöneteceğiz. Geride bıraktığımız 5 yıl içinde Antalya'ya hizmet eden Menderes Türel Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

İttifak ile seçilerek meclise giren meclis üyeleri istifa ederek kendi gruplarını kurdu. Mecliste divan katipliği asil ve yedek üyeler gizli oy yöntemiyle belirlendi.

Başkanlık divanına Büşra Özdemir, Kerem Kaya Turan, 1'inci ve 2'nci meclis başkan vekilliğine Deniz Filiz ve Ramazan Özenti, encümen üyeliğine ise CHP'den Mesut Kocagöz, Şerafettin Özer, Büşra Özdemir, Mithat Aras ve İyi Parti'den Mehmet Büyükgebiz seçildi.

AKomisyon üyeleri belirlendi.

Meclisin son maddesinde ise Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetimi, devam eden projelerde kullanmak üzere bankalardan 200 milyon TL kredi kullanmak üzere meclisten yetki istedi. Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Selahattin Artun, 31 Mart 2019 yılı tarihi itibariyle belediyenin borç miktarı hakkında açıklamalarda bulundu.

Belediyenin iç ve dış borcunun toplam 4 milyar 312 milyon lira olduğunu dile getiren Artun, bekleyen borç miktarının ise 796 milyon lira olduğunu kaydetti. Artun, belediyenin 403 milyon lira da alacağı bulunduğunu söyledi.

200 milyon TL borçlanma talebi oy çokluğuyla plan ve bütçe komisyonuna sevk edildi. Ak Parti grubu ise ret kararı verdi. Böcek, Bu borç Muhittin Böcek'in borcu değildir" dedi.