Büyükşehir Belediyesi 50 bin kişiye aşure ikram edecek

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı birlik, beraberlik ve paylaşımların arttığı Muharrem ayında aşure ikramı yapacak. Büyükşehir Belediyesi merkez ve Alanya aşevleri tarafından hazırlanan aşureler Mobil Aşevi Tırı ile Antalya merkezinde ve Gazipaşa'dan Kaş'a tüm ilçelerde vatandaşlara ikram edilecek. 12- 27 Eylül tarihleri arasında vatandaşların yoğun olduğu meydanlar ile hastane ve camilerde toplam 50 bin kişiye aşure dağıtacak.

İlçelerde de dağıtım yapılacak

Aşure dağıtım programı şöyle: “12 Eylül Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Hükümet Konağı önü, 13 Eylül Muratpaşa Cami ve İbradı, 14 Eylül Finike ve Akseki, 15 Eylül Yavuz Özcan Parkı, 16 Eylül Elmalı ve Kemer, 17 Eylül Toptancı Hal, Akdeniz Sanayi Sitesi ve Kepez Devlet Hastanesi, 18 Eylül Manavgat, 19 Eylül Konyaaltı, 20 Eylül Gazipaşa, Kaş, Serik ve Aksu, 23 Eylül Döşemealtı, 24 Eylül Kepez Özdilek AVM önü, 25 Eylül Korkuteli, 27 Eylül Gündoğmuş, Demre ve Kumluca.”