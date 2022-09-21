Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftasını kutluyor

Etkinlikler çerçevesinde 22 Eylül Perşembe Günü Konyaaltı Caddesi'nden başlayıp, Şarampol Caddesi'nde sona erecek bisiklet tutu da düzenleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Haraketlilik Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutluyor. Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak Akdeniz Kent Parkı içerisinde 10-70 yaş arasındaki vatandaşlara yönelik temel bisiklet sürüş eğitimi verdi. Etkinlikler çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, HobiFest 2022 etkinlik alanında skuter kullanımına yönelik farkındalık çalışması yaptı. Özellikle skuter kullanan gençler, doğru ve güvenli skuter nasıl kullanımına yönelik bilgilendirildi.

Cumhuriyet tarihinden günümüze kullanılan ulaşım araçları

Avrupa Haraketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında ‘Geçmişten Günümüze Antalya'da Ulaşım Araçları' fotoğraf sergisi açıldı. Cumhuriyet tarihinden günümüze kadar Antalya'da kullanılan ulaşım araçları, Antalyalıların beğenisine sunuldu. Sergi alanını gezen vatandaşlar, eski ulaşım araçları ile eski anılarını tazeleme fırsatı buldu.

İşe bisikletle gelme günü

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Büyükşehir Belediyesi personelini özel araçları yerine, alternatif ulaşım aracı olan bisiklet kullanmaya teşvik etmek için ‘İşe Bisikletle Gelme Günü' düzenledi. Birçok personel işe bisiklet ve skuterle gelmeyi tercih etti. Personel Büyükşehir Belediyesi otoparkına yapılan özel bisiklet park yerine bisikletlerini park ederek, mesaiye başladı. İşe bisikletle gelen personele sarı yelek verildi.

Bisiklet turu düzenlenecek

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri 22 Eylül Perşembe Günü, ‘Arabasız Gün' etkinliği ve Bisiklet Turu ile son bulacak. Konyaaltı Caddesi'nden saat 15.00'te başlayacak bisiklet turu, Cumhuriyet Caddesi, Işıklar Caddesi ve Arık Caddesi güzergahından devam ederek, Şarampol Caddesi'nde sona erecek.