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Büyükşehir Belediyesi çatısında elektrik üretimine hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet binası ile Antalya Ulaşım A.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binası ile Antalya Ulaşım A.Ş. tramvay atölyesi binası çatısına GES projesi kapsamında güneş panellerinin kurulumu tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi, proje ile toplamda 340 kW saat enerji üretimi ve 400 kW saat enerji depolaması gerçekleşecek


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası çatısına ve Antalya Ulaşım A.Ş. tramvay atölyesi binası çatısına ‘Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali ve Elektrik Depolama Sistemi' kurulumu projesinde sona gelindi. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Kepez Mahallesi'ndeki Antalya Ulaşım A.Ş. tramvay atölyesi binası çatısına güneş panellerinin montajı tamamlandı. Alt yapısı da hazır olan sistemde son olarak batarya gruplarının bağlantısı yapılacak. Ardından sistem güneşten elektrik üretime başlayacak.


Örnek proje


MAtchUP Projesi kapsamında hayata geçirilen ‘Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali ve Elektrik Depolama Sistemi' projesi ile belediye çatısında ve tramvay atölyesi çatısında toplamda 340 kW saat enerji üretimi ve 400 kW saat enerji depolaması gerçekleşecek. Bu örnek projeyle Antalya Büyükşehir Belediyesi enerjisini üreten ve depolayan ilk belediye olacak. Ayrıca doğrudan 500 ton karbondioksit (CO2) salınımı önlenmiş olacak.

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