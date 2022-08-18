Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Manavgat'ta

Manavgat'ta bir dizi temaslarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar ve meclis üyeleri Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i makamında ziyaret etti. Gençlik Meclisi üyeleri daha sonra Manavgatlı çocuklarla bir araya geldi.

Manavgat'ta gençlerin ve çocukların istek ve önerilerini dinleyerek çözümü noktasında çalışmalar yaptıklarını söyleyen Gençlik Meclisi Başkanı Kayapınar, Gençlik Meclisi üyeleri ile birlikte çocuklara hediye dağıtarak oyunlar oynadı. Mobil Etkinlik Otobüsü ile ziyaret ettikleri mahallelerde çocuklara Türk bayrağı, balon, ağız ve diş sağlığı kitleri ile sırt çantası hediye eden Gençlik Meclisi üyeleri, Manavgatlı çocuklara güzel bir tatil hediyesi sundu.