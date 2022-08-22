Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi yılın son toplantısını gerçekleştirdi

Gençlik Meclisi ağustos ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar başkanlığında toplandı. Toplantıda Meclis Başkanı Kayapınar 2021-2022 yılı dönemine ait 10 aylık Gençlik Meclisi Faaliyet Raporu'nu sundu. Gençlik Meclisi'nin 10 aylık faaliyetlerini anlatan Başkan Ozan Şükrü Kayapınar, 12 adet sürdürülebilir etkinliğin planlamasının yapıldığını, onlarca etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

Kayapınar, “Şehrimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek Başkanımız Muhittin Böcek'in çizdiği yolda Antalyamız için ortak akıl ile hareket etmeyi kendimize sorumluluk edindik. Üniversitelerimizle güçlü bağlar kurduk, üniversitede öğrenim gören arkadaşlarımızın her konuda yanında olmaya çalıştık. Öğrenci toplulukları ile iletişimimizi de aktif tutarak onların neler istediğini ve dertlerine çare bulmaya çalıştık” dedi.

Gençlik Meclisi'nin gündeminde yer alan elektrikli scooter güvenli kullanım eylem planı, gençlik atılım akademisinin kurulması, çocuk meclisinin kurulması, Antalya genç kart projesinin hayata geçirilmesi, sürdürülebilir kent, gençsel tasarım ve planlama alanında çalışma yapılabilmesi için çalışma grubunun kurulması ve çalışma grubunun isim yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi, gençlik lokantaları açılması, Akdeniz Üniversitesinden yer talep edilerek üniversite içerisine çamaşırhane açılması, Antalya Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik 5 ton ücretsiz su hizmeti konusunda irtibat ve başvuru ofisi açılması, yeni gelen öğrenciler için “Antalya'ya hoş geldin” adı altında karşılama, konser gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesi, Doğan Hızlan Kütüphanesi ile işbirliği yapılarak kitap bağışı kampanyası başlatılması ve gelen kitaplarla köy okullarında mini kütüphaneler oluşturulması, turizm ve sanayi çalışma grubunun önerisiyle Antalya Büyükşehir Belediyesine ait parklarda su oyun alanlarının yapılması konuları da oylamaya sunularak, kabul edildi.