Büyükşehir Belediyesi Kemer giriş takını yeniledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi turizmin incisi Kemer'in Atatürk Bulvarı üzerindeki giriş takını yeniledi. Kent estetiğine uygun şekilde yapılan tak, ilçe girişine görsel güzellik kattı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kapalı Otopark ve Pazar Alanı Projesi ve Cumhuriyet Meydanı düzenlemesinin ardından Kemerlilere verdiği bir sözü daha yerine getirdi. Başkan Böcek, her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turiste ev sahipliği yapan ilçenin Kemer 1 girişindeki deforme olan takın, turizm merkezine yakışır hale getirileceğini söylemişti. Büyükşehir ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonrası Kemer giriş takı yenilendi.

Modernize edildi

Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki mevcut takın taş kaplamalarının düşmesi ve zamanla deforme olması nedeniyle çalışma başlattı. Fen İşleri Dairesi Yatırımlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takın betonarme karkası güçlendirerek, cephe kaplaması, bayrak direkleri, ışıklı Kemer yazısı ve totemleri yeniden yapılarak modern bir hale getirildi.