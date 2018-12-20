Büyükşehir Belediyesi Kemer'de yaraları sarıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kemer'in Kuzdere Mahallesi'nde kuvvetli sağanak sonrası evlerini su basan vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin olayın meydana geldiği ilk andan itibaren vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Türel, metrekareye 683 kg yağmurun düştüğü yağış sonrası can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi.

Kemer ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası evleri zarar gören vatandaşların yaraları sarılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri evleri selden zarar gören vatandaşlara eşya ve nakdi yardımda bulunurken, Fen İşleri Başkanlığı ekipleri kullanılmaz hale gelen Kesme Boğazı Köprüsünü onararak trafiğe açtı. Selden zarar gören yollardaki onarım çalışmaları devam ediyor.

Can kaybının olmaması tek teselli

Ağva Deresi'nin taşması sonucu Kuzdere Mahallesi'nde evleri zarar gören vatandaşları ziyaret eden Başkan Menderes Türel, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Türel, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Antalya'da metrekareye düşen yıllık yağış miktarının 780 kg olduğunu söyleyen Başkan Türel, bir yıllık yağış ortalamasının yüzde 80'inin bölgeye bir saat içerisinde yağdığını belirtti. Bir saatte metrekareye 683 kg yağış düştüğünü ifade eden Başkan Türel, her şeye rağmen can kaybının olmamasının tek teselli olduğunu söyledi.

Büyükşehir tüm imkânlarını seferber etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bölgede oluşan hasarın onarılması ve evleri zarar gören vatandaşlara yardım için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Başkan Türel, “26 ailemize ev eşyası yardımında bulunduk. Evleri ağır hasar gören 14 ailemize de nakdi yardımda bulunduk. Yardımda bulunmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz zaten çok hızlı bir şekilde bölge halkının emrindeydi. Derhal yaraları sarmaya çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz” dedi.

Kesme Boğazı köprüsü onarıldı

Sel sularının zarar verdiği Kesme Boğazı Köprüsü'nün de onarıldığını söyleyen Başkan Türel, “Şu anda güvenli olarak köprüden geçiş mümkün. Zeminle ilgili çalışmalar bittikten sonra asfaltını tamamlayacağız. Hayatın normal akışını sağlayacak bir durum söz konusu. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun” diye konuştu.