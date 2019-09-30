Büyükşehir Belediyesi kent dışından gelen hasta ve yakınlarını otel konforunda hizmet

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi, çevre il ve ilçelerden tedavi için Antalya'ya gelen hasta ve hasta yakınlarında otel konforunda hizmet veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde hasta ve yakınlarına hizmet veren sosyal tesis önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Tesiste, tedavi amacıyla ilçeler ve şehir dışından gelen, kalacak yer sorunu olan ve sosyo-ekonomik yoksunluk içinde bulunan hasta ve hasta yakınlarının konaklama, ulaşım, psikolojik sosyal destek ve danışmanlık gibi ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor.

Otel konforunda tesis

İki ve dört kişilik odaları bulunan tesiste tam kapasite olarak 92 vatandaşa otel konforunda hizmet veriliyor. Hastanelere yakın bir konumda bulunan konuk evinde ayrıca misafirlere üç öğün yemek, sıcak su, internet, televizyon, çamaşırhane imkânı sunuluyor. Hastalar için 24 saat hemşireler görev başında bulunuyor. Tesis, Antalya'nın önemli bir ihtiyacını da karşılıyor.

Üç öğün yemek

Felç tedavisi görmek için İstanbul'dan Antalya'ya gelen Ayşe Ünal “Gerçekten çok güzel bir hizmet. Şehir dışından geliyoruz. Büyükşehir çatısı altında kendimizi emin ellerde hissediyoruz. Üç çeşit yemeğimiz hiç gecikmeden üç öğün önümüze geliyor. Her yer hijyenik. Düzenli temizlik yapılıyor, çarşaflarımız değiştiriliyor. Çamaşırlarımız yıkanıyor daha ne isteriz. Bu vesileyle Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ve Başkan Muhittin Böcek'e teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

9 aydır Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Murat Tülek ise “Alanya'dan geliyorum. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi vasıtasıyla bu sosyal tesis ile tanışıp imkânlarından faydalanmaya başladım. Bizi mağdur etmediği için belediyemize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Her gün çamaşırımız yıkanıyor, yemeğimiz çıkıyor. Hemşirelerimiz başta olmak üzere tüm personel hastalığımızla ve ihtiyaçlarımızla yakından ilgileniyor” dedi.