Büyükşehir Belediyesi Konya gezisi düzenledi

Mevlana'nın vuslatının 745. yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliklerine katılan Antalyalı kadınlar Şeb-i Arus törenini de izledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kültür hizmetleri kapsamında Konya gezisi düzenledi. Büyük düşünür ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Hakk'a vuslatının 745'inci yıl dönümü uluslararası anma etkinlikleri kapsamında Antalya'dan 150 kadın Konya'ya götürdü.

Şeb-i Arus Törenini izlediler

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Üstündağ da katıldığı gezi proğramında otobüslerle Konya'ya giden kadınlar önce Kelebekler Vadisi'ni ardından Mevlana Müzesini gezdi. Antalyalı kadınlar daha sonra Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şeb-i Arus törenini izledi. Gezi programının ardından Antalya'ya dönen kadınlar kendilerine böyle bir imkân sunduğu için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür etti.