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Büyükşehir Belediyesi Serik sokaklarını temizledi

Büyükşehir Belediyesi Serik’in Atatürk Caddesi ve Yaşar Uçar caddelerinde bulunan kaldırım ve sokakları gecenin geç saatlerinde başlayarak sabahın ilk ışıklarına kadar pırıl pırıl yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Serik'in Atatürk Caddesi ve Yaşar Uçar caddelerinde bulunan kaldırım ve sokakları gecenin geç saatlerinde başlayarak sabahın ilk ışıklarına kadar pırıl pırıl yapıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Hizmet birimi ekipleri, gündüzleri yerel halkın ve turistlerin sıklıkla kullandığı cadde ve sokakların temizliğini gece yapıyor. Turizm sezonunun en yoğun yaşandığı aylarda ekipler, gündüz saatlerinde vatandaşların ve turistlerin rahatsız olmaması için saat 22.00'da başladıkları temizlik çalışmalarını sabah 05.00'da tamamlıyor. Atatürk Caddesi ve Yaşar Uçar Caddeleri temizlik ekipleri tarafından iki arasöz


kamyonu, iki yol süpürme aracı ve 10 personelle titizlikle yıkanıyor. Sabahın erken saatlerinde dükkanlarını açan esnaflar, yıkanmış temiz bir cadde ve sokakla karşılaştıkları için


memnun olduklarını ifade etti.

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