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Büyükşehir Belediyesi Serik'te Engellileri ziyaret etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Hizmet Birimi ekipleri ilçedeki engellileri ve ailelerini ziyaret etti.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Hizmet Birimi ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Serik'te bulunan engellileri ziyaret etti. Engelliler ziyaretine Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Hizmet Birimi Müdürü Fatih Erkuş ve birim çalışanları katıldı. Engellilere çeşitli hediyeler veren ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de selamını iletti.


Görme engelli 21 yaşındaki İlknur Arslan, memurluk sınavına girdiğini ve atamasını beklediğini söyledi.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde engelli kadrosunda çalışan bedensel engelli Lütfiye Ateş de "Böyle günlerde hatırlanmak çok güzel. 10 yıl önce minibüslere bile almıyorlardı. Şimdi aradığımız zaman Büyükşehir Belediyesi'nin engelli aracıyla istediğimiz yere götürüp getiriyorlar" dedi.

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