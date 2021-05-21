Büyükşehir Belediyesi simit tezgahlarını esnafa teslim etmeye başladı

Simitçi esnafının hijyenik ve modern koşullarda, kent estetiğine uygun şık tezgahlarda satış yapabilmesi için Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ A.Ş tarafından yeni simit tezgahları üretildi. EKDAĞ'ın Boğaçayı atölyelerinde 163 yeni nesil simit tezgahının üretimi tamamlandı.

“Turistlerinde ilgisini çekecek”

Yeni nesil simit tezgahları teslimine Cumhuriyet Meydanı'ndaki esnaftan başlandı. Esnafı yazın güneşten kışın yağmurdan koruyacak, hijyen, modern ve şık simit tezgahları esnaf ve vatandaşların büyük beğenisini topladı. Altı yıldır Cumhuriyet Meydanı'nda simit satışı yapan Yasemin Yalçın, “Antalya'mıza ve Cumhuriyet Meydanımıza daha yakışan bir görüntü oldu. Yeni tezgahlarımız daha geniş, korunaklı ve hijyenik. Böylece hem vatandaşlarımıza hem de turistlere sağlıklı ve kaliteli hizmet sunacağız. Yeni simit tezgahlarımız estetik görüntüsüyle turistlerin de ilgisini çekecek. İnşallah pandemi nedeniyle duran satışlarımız yeni tezgahlarımızla artar” dedi.

“Daha geniş ve modern”

Yeni simit tezgahını teslim alarak satışa başlayan Yalçın Yıldıztepe de “Çok memnunum. Önceki simit tezgahları eskimişti ve küçüktü. Bunlar daha geniş ve modern. Ürünlerimiz hem tazeliğini koruyacak hem de güneş ve yağmur gibi dış etkenlerden korunacak. Çok güzel olmuş” diye konuştu.

“Hijyenik tezgah”

Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Sosyal Tesisler Müdürü Hakan Yurttaş, yeni nesil simit tezgahlarını yenileme işinde sona gelindiğini söyleyerek, “163 adet simit tezgahını esnafımıza teslim etmeye başladık. Esnafımız artık güneşten ve yağmurdan korunaklı bir şekilde ürünlerinin satışını yapabilecek” diye konuştu.