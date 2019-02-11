Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclisi

AK Parti Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar, meclis toplantısının başında gündem dışı yaptığı konuşmada 6 Mart'ın Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin kutlandığı gün olduğunu hatırlatarak, “Atatürk, bu ziyaretinde ‘Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel şehridir' demiştir. Antalya, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile bugün de dünyanın en güzel şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Başkan Türel'in Antalya'nın dünyanın bir çekim merkezi olması konusunda ortaya koyduğu vizyonun Atatürk'ün muassır medeniyet seviyesine çıkma hedefine yakışır olduğunu düşünüyorum” dedi.

Balbey'deki kamulaştırma 1,5 hektarlık alan için geçerli

Meclis üyelerinin Balbey'le ilgili çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ilgili soruları üzerine Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Hüsamettin Elmas açıklama yaptı. Balbey Mahallesi'nde toplam 16 hektarlık bir alanın Bakanlar Kurulu kararıyla kentsel yenileme alanı ilan edildiğini hatırlatan Elmas, daha önce de Koruma Kurulu'nun uygun görüşüyle Büyükşehir Meclisinden yaklaşık 1.5 hektarlık ilk kısmın imar planlarının geçtiğini söyledi. Planların Turizm Bakanlığı'na gönderildiğini ve uygun görülerek onaylandığı bilgisini paylaşan Elmas, " Hazırlanan vaziyet planları ve projeler Koruma Kurulu'nda oy birliği ile uygun görülmüştür. Bunun üzerine vatandaşlar ile proje üzerinde uzlaşma görüşmelerine başlanmıştır. Şu ana kadar ulaşılamayan 16 kişi bulunmaktadır. 16 kişinin tekabül ettiği alan yaklaşık 1061 metrekaredir. Burada çok parçalı hisseler bulunmaktadır. Örneğin bir tanesi 1.18 metrekareye tekabül etmektedir. Alınan kamulaştırma kararı ulaşılamayan ve zorluk çıkabilecek durumlar için, bölgede yaşayan diğer hak sahiplerinin haklarını korumak içindir. İlk etapta onaylanan proje alanı 1.5 hektardır. Kamulaştırma kararı bu bölgede uygulanacaktır.” dedi.

Tanzim satış yeri hazırlığı yok

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin' de soru üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yaş sebze ve meyve tanzim satış yeri oluşturması yönünde bir çalışması olmadığını söyledi. Antalya'da üreticilerin Pazar yerlerinde ürünlerini doğrudan satış yapabilme imkanı olduğunu hatırlatan Erçin, uygulamanın daha çok İstanbul ve Ankara gibi kentleri kapsadığını söyledi.

Millet Bahçesi'ne ret verenlere tepki

Meclis toplantısında Elmalı Belediye Meclisi'nden gelen ve eskiden Elmalı Devlet Hastanesi olarak kullanılan 12 dönümlük alanın Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesine yönelik 1/binlik ve 1/5 binlik imar planı değişiklikleri AK Parti ve MHP'nin evet oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi. Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, eskiden hastane olarak kullanılan bu alanın Millet Bahçesi olarak yeşil alana dönüştürülmesine ret oyu veren CHP ve İYİ Partili meclis üyelerini eleştirdi.

Encümen ve komisyonlara yeni üyeler

Toplantıda Mesut Kocagöz'ün belediye meclis üyeliğinden istifa etmesi üzerine boşalan Encümen Üyeliğine Esat Göyük, Denetim Komisyonu üyeliğine de Abddurahman Yılmaz seçildi. Erol Demirhan'ın belediye meclis üyeliğinden istifa etmesi üzerine boşalan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine ise Ruhi Beşiktaş seçildi.