Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı açıkladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı açıkladı. Antalya'nın 2050 yılında karbon nötr olması ve iklim krizine dirençli bir kent olması konusunda atılacak somut adımları ve yol haritasını belirlediklerini söyleyen Başkan Böcek, “Hiç şüpheniz olmasın ki bu eylem planı hazırlanıp raflara kaldırılan bir plan olmayacaktır” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın tanıtım toplantısı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Enerji firması Kurucu Ortağı Caner Demir, TV Yapımcısı Güven İslamoğlu, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda davetli katıldı.

"Söylem değil eylem zamanı"

Toplantının açılışını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın ve geleceği için hayati önem taşıyan bir günü yaşadıklarını söyledi. “Antalya Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı”nı tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Böcek, “Dünya kenti Antalya'nın iklim krizinden göreceği zararın ulusal ve uluslararası boyutlarda olacağının farkındayız. Tarımın ve turizmin başkenti Antalya'mızın temel dayanağının ve en kıymetli hazinesinin çevre değerleri olduğunun da bilincindeyiz. İklim hakkında söylem değil eylem zamanıdır. Planlama ve uygulamaların hayata geçirilme zamanıdır” dedi.

"Sözleşme imzalayan ilk Büyükşehiriz"

Göreve geldikleri günden bu yana bu sorumluluk ve bu bilinçle hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Muhittin Böcek, şunları söyledi: “Yerel yönetimlerin küresel ısınmaya karşı birlikte mücadele vermelerine rehberlik eden Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne üye olan Türkiye'deki ilk büyükşehir belediyesiyiz. İklim değişikliğine uyum çerçevesinde peyzaj, tarım, ulaşım, enerji yönetimi, çevre sağlığı, su yönetimi, deniz kirliliği ve kontrolü, çevre eğitim ve bilinçlendirme gibi birçok alanda örnek uygulamaları kent genelinde yürütmeye ve yaygınlaştırmaya devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

15 çevre ödülü

Başkan Muhittin Böcek, maliyeti her ne olursa olsun temiz enerji yatırımlarına, çevre dostu ulaşım araçlarına, akıllı yapılara, yeşil şehir uygulamalarına, uzun vadeli çevre ve doğa dostu projelere yatırım yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Son 3 yılda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde alınan 14 çevre ödülünün çevreye karşı hassasiyetlerinin en önemli kanıtı olduğunu vurgulayan Başkan Böcek, “Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinden, Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezimiz için layık görülen 15. çevre ödülümüzün de bilgisini çok yeni almış bulunmaktayım. Başarılarımızın bu denli takdir edilmesi ne kadar doğru işler yaptığımızı göstermekte ve bizleri daha da güçlendirmektedir” diye konuştu.

Başkan Muhittin Böcek, bu ödüllere ilave olarak TSE tarafından verilen “İklim Dostu Kuruluş Belgesi'ni Türkiye'de alan ilk belediye ve ilk kamu kurumu olmanın da gururunu yaşadıklarını ifade etti.

2050 yılında karbon nötr

“Şimdi sıra Antalya'yı iklim dostu kent yapmakta” diyen Başkan Böcek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Nötr karbon Antalya hedefimiz için kılavuzluk yapacak eylem planımızı hazırladık. Antalya'nın 2030 yılında yüzde 40 karbon azaltımı, 2050 yılında karbon nötr olması ve iklim krizine dirençli bir kent olması konusunda atılacak somut adımları ve yol haritasını belirledik. Eylem planımız, iklim değişikliğine bağlı olabilecek zararların önlenmesine veya en aza indirmek için tedbir alınmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca ortaya çıkabilecek fırsatlardan yararlanılmasına da olanak sağlayacaktır” dedi.

"Raflara kaldırılan bir proje olmayacak"

Başkan Böcek konuşmasını şöyle tamamladı: “Hiç şüpheniz olmasın ki bu eylem planı hazırlanıp raflara kaldırılan bir plan olmayacaktır. Eylem planımız ilk büyükşehir meclisimize sunulacak ve uygulanmak üzere stratejik planlarımıza geçecektir. Kimler göreve gelirse gelsin Antalya'nın geleceği için bu eylem planını esas alarak çalışacaktır. Aldığımız bu sorumluluğumuzun Antalya'mıza, ülkemize, insanlığa ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum.”

İklim Değişikliği Daire Başkanlığı kuruldu

Daha sonra ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin İklim Değişikliği konusunda yaptığı çalışmaları anlatan bir tanıtım videosu yayınladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, katılımcılara Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliğine yönelik çalışmalarını anlattı. Atasoy, eylem planının bir plan çerçevesinde hazırlandığını belirterek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ilk olarak İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü'nü kurduk. 2022 yılında ise İklim Değişikliği Daire Başkanlığını kurduk. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı hazırlayarak, Antalya halkına sunuyoruz” dedi.

GES sayısı 18'e çıkacak

Antalya yılın 365 gününün 300 günü güneş alan bir kent olduğunu anlatan Atasoy, “Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımlarını çok önemsiyoruz. Şu an 11 tane GES'imiz var. 2023 yılında GES sayımızı 18'e çıkartmak için planlamalarımızı yaptık. GES yatırımlarımız tarıma ve çiftçiye önemli bir destek sağlıyor. Antalya'daki 51 sulama kooperatifimizin elektriğinin yüzde 74'ü GES'lerden karşılanıyor. Aylık olarak 141 bin 395 hanenin tükettiği enerjiye eş değer elektrik üretiyoruz” diye konuştu.

"Antalya'da 4.25 ton gibi bir sera gazı salımı var"

Enerji firmasının kurucu ortağı Caner Demir de Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı'nda geniş bir çalışma yaptıklarını anlatarak, “Antalya'da 4.25 ton gibi bir sera gazı salımı var. Bu rakam Türkiye ortalamasının altındadır. Burada ağırlıklı olarak binalar ve ulaşım sektöründen kaynaklı bir sera gazı envanteri ön plana çıkıyor. İklim değişikliğine yönelik uyum çerçevesinde yeşil alanların arttırılması, su kullanımının yönetilmesi, halk sağlığı ve afetlerin yönetimi, altyapı ve tarımsal faaliyetlerde iklim değişikliğine yönelik çalışmalar yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Dünya ile barışık olmak zorundayız"

Toplantıda, TV yapımcısı, Doğa Aktivisti Güven İslamoğlu da, “İklim Krizi bize ne anlatmak istiyor?” başlıklı bir sunum yaptı. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak dünyayı bekleyen tehlikeleri çarpıcı örneklerle anlatan İslamoğlu, dünyanın bizlere söylemek istediklerini yorumladı. “Dünya şu anda bir meteor çarpmasına eşit yok oluşun eşiğinde” değerlendirmesinde bulunan İslamoğlu, “Bu dünyada yaşamak istiyorsak dünya ile barışık olmak zorundayız” dedi.