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Büyükşehir Belediyesi ücretsiz ekmek dağıtımına devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in talimatı ile 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu hafta da ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in talimatı ile 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu hafta da ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Antalya'nın 16 mahallesinde 2 gün süre ile ücretsiz ekmek dağıtımı yapacak.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Korona virüs salgını nedeniyle Antalya'yı da kapsayan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayacak olan vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasanının ilk günüde ekmek dağıtımı Zabıta ekipleri gözetiminde büyük bir düzen içerisinde gerçekleşti. Halk Ekmek Fabrikası'ndan yola çıkan ekmek dolu araçlar mahallelerde uygun bir noktada park etti. Zabıta Ekipleri tarafından yapılan anonsun ardından ekmek dağıtım aracının yanında sıraya giren vatandaşlara görevliler tarafından ekmekleri teslim edildi.


Mahallelerde yapılan anons ile ekmek dağıtıldığını öğrenen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde belediye görevlilerden ekmeğini teslim aldı. Ekmek dağıtımından faydalanan Varsak Karşıyaka Mahalle sakini Zekai Aslan, “Başkanımıza çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Ekmeğimiz mahallemize evimizin önüne kadar geldi. Allah yolunu açık etsin ve emeği geçen herkese iyi çalışmalar dilerim” diye konuştu.

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