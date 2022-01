Büyükşehir Belediyesi,Manavgat'ta 5 bin dönüm araziyi suya kavuşturdu

280 metre terfili yaklaşık 23 kilometrelik bir hatla Köprü Çayı'ndan getirilen su ile 5 bin dönümden fazla arazi suya kavuştu. Başkan Muhittin Böcek, “Manavgat'ımız için seçim öncesi ne söylediysek onları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Antalya'ya değer katacak projelerini bir bir hayata geçiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'ta 7 milyon 52 bin TL bedelle hayata geçirilen Manavgat Çardak-Taşağıl Mahalleleri Kapalı Sistem Sulama Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Başkan Muhittin Böcek'in yanı sıra Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, daire başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, kooperatif başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

31 Mart seçimlerinden önce her konuda çiftçi ve üretici halkın yanında olmaya söz verdiğini hatırlatan Başkan Böcek, “Bizleri bir köylü çocuğu, tarımdan anlar, hayvan da güttü, patosçuluk da yaptı, cam seralardan çıktı deyip bağrınıza bastınız. Ben de bütün köylü hemşerilerimin her konuda her an yanında olacağımı söyledim. Sizlere bakmak, sizlerin işlerini kolaylamak, sizlere yardım etmek benim boynumun borcudur. O borcu ödemek üzere aranızdayım” dedi.

"Manavgat hali açılacak"

“Şükrü Başkanımla birlikte Manavgat için yapmamız gereken ne varsa onları yapmaya çalışıyoruz” diyen Başkan Böcek, şehrin içinde kalan 20 bin metrekarelik Manavgat Hali'ni de 32 dönümlük yeni yerine taşıyacaklarını belirtti.

Başkan Böcek, komisyoncu ve tüccarların rahat edebileceği yeni hali de en kısa sürede açacaklarını söyledi.

"Ne söz verdiysek yapacağız"

Manavgat'ta geçen yıl yaz aylarında çıkan yangına da değinen Başkan Muhittin Böcek, “Yangında siyaset üstü bir yaklaşımla çalıştık. Yangında bile yapılan siyasi yanlışlıklar vardı. Ama her şeye rağmen biz hep birlikte bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, yaraları yine beraber saracağız. Manavgat'ımız için seçim öncesi ne söylediysek onları da yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"Üreticiye destek"

Açılışı gerçekleştirilecek olan tesisin 10 bin çiftçi ailesine istihdam sağlayacağını ve 5 bin dekarlık alanı sulama imkanına kavuşturacağını söyleyen Başkan Böcek, bundan sonraki süreçte de fide yardımı, enerji desteği gibi yardımlarla üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

"İlçenin doğusu da suya kavuşacak"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür ederek, “Haklı çıkmanın gururunu yaşadığımız bir gün. Birlikte olursak, birlikte hareket edersek Büyükşehir'de çok güzel şeylere imza atabileceğimizi ifade etmiştik. Bugün bunun doğruluğunu bir kez daha ortaya koyan güzel bir projenin açılışını yapıyoruz. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım tarıma verdiği önemi, üretime verdiği önemi her yerde ifade ediyor. Bunun örneğidir ki bugün çok büyük bir havzanın sulamasını gerçekleştirecek dev bir proje açılıyor. Manavgat'ın batısında hayata geçirilen ve tamamlanan projenin bir örneğinin de Manavgat'ın doğusunda devam ediyor. Sulama projeleri ile birçok köy gerçek anlamda tarımla birleşecek. Üreticiye verdiği destek ve hayata geçirdiği projeler için Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum” dedi

"Başkan Böcek'e teşekkür"

Tesisin açılışında konuşan Taşağıl Mahalle Muhtarı Ali Nail Arsever, Manavgat Muhtarlar Derneği Başkanı Tahsin Yılmaz ve Sulama Suyu Kooperatif Başkanı Muammer Gündoğdu da yıllardır kuru tarım yapılan bölgede özlemini çektikleri suya kavuştukları için mutlu olduklarını belirterek, “Su bizim için ihtiyaç değil, muhtaçlıktı. Su hayattır. Bu hayata bizi kavuşturan Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyoruz” dedi.

"23 kilometre boru döşendi"

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak tesisin açılışı gerçekleştirildi ve borulardan tarlalara ilk su verildi. Projeden Çardak mahallesinde; Haytalar, Zeybekler, Kütük yolu mevkii ve Taşağıl mahallesinde; Karataşlar, Duranlar ile Mihrap mevkii yararlanacak. Proje kapsamında 20 bini arazilere dağıtım yapacak isale hattı, 6 bini terfi hattı olmak üzere 23 bin metre boru döşendi. Yaklaşık 5000 dekar araziyi suyla buluşturacak projeden 650 Çiftçi hanesi yararlanacak. Proje10 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak.

"Hal inşaatını gezdi"

Manavgat'a verdiği yatırım sözlerini bir bir yerine getiren Başkan Muhittin Böcek açılışın ardından Demirciler Mahallesi'nde inşa edilen Manavgat Toptancı Hal Kompleksi Projesini ziyaret etti. Yüklenici firma yetkilileri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi bürokratlarından çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Böcek, “Eski hal 20 bin metrekarelik bir alandaydı. Şimdi 32 bin metrekare alan içerisinde 20 komisyoncumuz, 30'un üzerinde ardiyesi olan 5 de çeşitli işlerin olacağı bir hal projesini bitiriyoruz. Fiyat artışlarıyla beraber yaklaşık 50 Milyon TL'lik bir yatırımı gerçekleştirmiş olacağız. Manavgatlı hemşehrilerimiz, üreticilerimiz aynı zamanda komisyoncu arkadaşlarımız için daha rahat, daha rahat nefes alabilecekleri böylesi bir yeri tamamlamış ve hizmete açmış olacağız. Tıkır tıkır çalışıyoruz. Teker teker tamamlıyoruz. Manavgat Halimizi de tamamlamış olacağız” dedi.