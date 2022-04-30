Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Ş.'ye bağlı çalışan 7 bin personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle en düşük personel maaşı 5 bin 520 lira oldu. Başkan Muhittin Böcek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı öncesinde imzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Antalya İnsan Kaynakları A.Ş.'ye bağlı çalışan 7 bin personele bayram öncesinde toplu iş sözleşmesi müjdesi geldi. Ücret ve sosyal haklarda iyileştirmeleri kapsayan sözleşme; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Başkan Muhittin Böcek, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Ramazan Bayramı öncesinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandırılması, başta şahsım olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarımızı ve sendikamızı memnun etmiştir. Toplu iş sözleşmesinden yararlanacak olan emekçi kardeşlerimize ve belediye iş sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Başkan Böcek, toplu iş sözleşmesinin günümüz ekonomi koşulları ile Büyükşehir Belediyesi'nin mali imkanlarına uygun olarak yapıldığını da belirtti.

"Emekçinin yanındayız"

Başkan Böcek, “Bugüne kadar yanımızda çalışan arkadaşlar için önceliğimiz maaşını ödememizdi. Bu anlamda hem sıkı tasarruf tedbirleri hem de vatandaşımızın, tüyü bitmemiş yetimin koruyarak bu günlere kadar şükürler olsun ki yanımızda çalışan işçi memur fark etmez bütün çalışan arkadaşlarımızın maaşını yatırma şansını yakaladık. Bu vesileyle Ramazan ayı ve 1 Mayıs ile aynı zamanda iki bayram birden yapıyoruz. 1 Mayıs hepimiz için emek demek. Emekçinin yanında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah önümüzde ki süreçte yine alın terlerini döken çalışma arkadaşlarımızla beraber ayı azim ve kararlılıkla Antalya'mız için çalışmalarımıza da devam edeceğiz” diye konuştu.

"Böcek'e teşekkür"

Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan da sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi: “Güzel bir süreç yaşandı. Kırmadan dökmeden belediyemizin imkanları dahilinde en iyisini yapmak için iki tarafta bir noktada buluştu.

Toplu İş Sözleşmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek olmak üzere komisyon üyelerine teşekkür ediyorum. Emekçi kardeşlerimiz için, sendikamız ve Büyükşehir Belediyesi çalışanları için inşallah hayırlı olur.”

1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olarak 3 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesinden yaklaşık 7 bin işçi yararlanacak. Ücret ve sosyal haklarda iyileşme öngören toplu iş sözleşmesi ile 31 Aralık 2021 tarihindeki ortalama ödemelere göre yüzde 68 ile yüzde 96 arasında değişen oranlarda, ağırlıklı olarak yüzde 76 oranında ödemelerde artış yapılmış olacak. 2021 yılında ortalama 3280 olan ödemeler bu artışlarla en düşük 5520 TL en yüksek 6430 TL olacak.