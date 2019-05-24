Büyükşehir Belediyesinden, acil iftarlık

Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayında iftar vaktine hastanede, trafikte ve otobüs terminalinde hazırlıksız yakalanan vatandaş için iftarlık paketler dağıtıyor. Her gün hazırlanan 1000 kumanya Antalya Araştırma Hastanesi Acil Servis önü, Akdeniz Üniversitesi önü, Atatürk Devlet Hastanesi önü, Kepez Devlet Hastanesi önü, otogar, AVM'ler önünde ve öğrencilerin yoğunlukla kullandığı üniversitenin Kültür Mahallesi çıkışında Antalyalılara ikram ediliyor.

Hijyen koşullarda el değmeden üretilen kumanyalar, iftara yetişemeyen vatandaş tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Acil iftariyelik paketleri ile oruç açan vatandaşlar, ‘Büyükşehir Belediyesi sayesine orucumuzu zamanında açıyoruz, ibadetimizi huzurla yerine getirebiliyoruz' dedi.

"Başkan Böcek'e teşekkür"

Antalya Otogarında iftarını yapan Mert Çalıcı “Allah razı olsun. Böyle bir imkan oluşturan ve örnek bir davranış sergileyen Muhittin Başkan'a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Otogarda yapılan bu uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Duran Evcil de “Otobüsten yeni indim. İftara evde olmam mümkün değildi. Bu hizmet sayesinde iftarımı orucumu zamanında açabileceğim. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum. Kurmuş olduğu iftarlık standından gelen giden tüm vatandaşlarımız yararlanıyor ” diye konuştu.