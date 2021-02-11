Büyükşehir Belediyesinden Alanyalı çiftçilere uygulamalı eğitim

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarıma yönelik desteklemeler kapsamında, Alanya'da üreticilere avokado ağaçlarında budamanın nasıl yapılacağı anlatıldı.

Üretimde kalite ve verimi artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yetiştiricilere yönelik uygulamalı budama eğitimlerini sürdürüyor. Alanya'nın Oba Mahallesi'nde 2 grup halinde düzenlenen eğitimde avokado ağaçlarının bakımı ve budaması anlatıldı.

Gelecek talep doğrultusunda 19 ilçede uygulamalı olarak verilecek eğitimde budamanın tanımı, amacı, etkileri, zamanı ve uygulanan teknik işlemler hakkında Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri tarafından bilgilendirme yapılıyor. Alanya'nın Oba Mahallesi'nde iki grup halinde 60 kişinin katıldığı eğitimde Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, Oba Mahallesi Muhtarı Şeref Gürkan da yer aldı. Alanya'daki eğitimde son yıllarda ilçede büyük rağbet gören avokado ağaçlarının bakımı ve budanması konusunda uygulamalı eğitim verildi. Eğitimci Muzaffer Alican'ın uygulamalı bilgilendirme çalışmasının ardından katılımcılara sertifikaları verildi.

Değişik meyve türlerine uygulanan budama ve terbiye şekillerine yönelik gerçekleştirilecek eğitim programı ağaçların budanma zamanına göre düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen uygulamalı budama eğitimine katılmak isteyen yetiştiriciler Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmet Birimlerine başvurabilecek. Budama programa uygun olarak oluşturulan gruplara yerinde uygulamalı eğitimler verilecek.