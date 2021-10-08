Büyükşehir Belediyesinden, Elmalı Bayındır'a asfalt

İlçelerde asfalt seferberliğini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Bayındır Mahallesi'nin grup yolunu asfaltladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Elmalı Bayındır Mahallesi'nde kısa süre önce yol yenileme çalışmalarına başladı. Daha önceden dar olan yol genişletilerek, altyapısı yenilendi. Büyükşehir ekipleri, altyapısı yenilenen Bayındır Mahallesi grup yolunda asfalt çalışmasına başladı. Çalışmalar kapsamında Bayındır Mahallesi'nden başlayarak Elmalı-Antalya karayoluna kadar uzanan 3 kilometrelik grup yolu asfaltlanacak.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Bayındır Mahallesi'nde yaptığı asfaltlama çalışmalarından dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Bayındır Mahalle Muhtarı Mehmet Sarıca ise daha önceden yollarının çok dar olduğuna dikkat çekti. Mahalle Muhtarı Sarıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Elmalı ziyaretinde yol taleplerini dile getirdiklerini ve çalışmaların çok kısa zamanda başlamasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.