Büyükşehir Belediyesinden, Elmalı'da asfalt çalışması

Antalya Büyükşehir Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı asfalt ekipleri, Elmalı Belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları tamamlanan ve asfalt hazırlığı biten 5 kilometrelik yolu sathi kaplama asfaltla kaplıyor.

Kızılca Mahalle Muhtarı Kaan Koçoğlu yaklaşık 25 senedir mahallede asfalt sorunu yaşadıklarını belirterek, “Yollarımız tozdan dolayı çok kötü durumdaydı. Halkımız balkonda oturamıyordu. Çalışma başlatıldı. Daha konforlu ve kaliteli yola kavuştuk "dedi.