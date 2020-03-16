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Büyükşehir Belediyesinden koza üreticisine destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi yerelden kalkınma hedefi doğrultusunda Alanya ve çevresinde faaliyet gösteren ipek kozası üreticilerine bin adet dut fidanı yardımında bulundu.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Üreticiyi Destekleme Projesi kapsamında Alanya Sapadere mahallesinde bulunan Akdeniz Bölgesi Koza Tarım Satış Kooperatifi üyelerine bin adet dut fidanı dağıtımı gerçekleştirdi. Fidan dağıtımına Kooperatif Müdürü Mehmet Sönmez, Sapadere Mahallesi Muhtarı Hamit Baç da katıldı.

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