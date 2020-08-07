Büyükşehir Belediyesinden Kumluca ve Beykent Toptancı Halinde ilaçlama

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ilaçlama seferberliği kapsamında karasinek, sivrisinek ve haşereyle mücadele çalışmalarına merkez ve ilçelerde devam ediyor. Vektörel mücadele ekipleri merkez ve ilçelerde hizmet veren tüm Toptancı Sebze ve Meyve Hallerinde ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Her gün çok sayıda kişinin ziyaret ettiği, meyve ve sebze alışverişinin yapıldığı Kumluca ve Beykent toptancı hallerinde de bu kapsamda ilaçlama çalışması yapıldı.

"Sağlıklı gıda için sağlıklı ortam"

Ekipler, çöp konteynerleri, ızgaralar, açık ve kapalı alanları ilaçladı. Yetkililer, halkın sağlıklı gıda tüketimini sağlamalarına büyük önem verdiklerinin altını çizerek, "İnsan sağlığı birinci önceliğimiz. Sağlıklı gıdanın dağıtımının yine sağlıklı ortamda yapılması gerekir. Bu nedenle Toptancı Halleri her zaman bakımlı ve temiz olması gerekiyor” diye konuştu.