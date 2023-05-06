Büyükşehir Belediyesi'nden modern arıcılık eğitimi

Uncalı ATASEM Kurs Merkezi'nde gerçekleşen eğitimde arı yetiştiriciliği ve arı ürünlerinin üretim aşamaları hakkında önemli bilgiler verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerli arı üreticilerini desteklemek ve isteklileri arıcılığa teşvik etmek amacıyla eğitim vermeyi sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından arıcılığın geliştirilmesi ve üreticilerin bilgilendirilmesi amacıyla modern arıcılık eğitimi düzenledi. Eğitimde bal, polen, propolis, arı sütü gibi ürünlerin üretim aşamaları, arıcılık için floranın önemi, arı hastalıklarıyla mücadele gibi konular anlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı eğitime katılan kursiyerler bu sayede desteklemelerden de faydalanabilecekler.

Modern arıcılık

Uncalı ATASEM Kurs Merkezi'nde düzenlenen eğitimde arıcılık faaliyetlerinin daha bilinçli şekilde yapılmasına imkân sağlayacak teknik bilgiler aktarıldı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ar-Ge Proje Şube Müdürü Deniz İlaslan Çürek tarafından verilen eğitimde modern arıcılık ile ilgili kovan, petek, körük, arıcı kıyafeti ve eldiven kullanımı ile ilgili bilgiler anlatıldı. Arıcılığın keyifli bir aktivite olduğunu belirten İlaslan Çürek, “Arıcılık ile ilgili teknik bilgiler verdiğimiz eğitimler yoğun ilgi görüyor. Eğitime katılanlar hem öğreniyor hem keyif alıyor. Umarım buradan öğrendikleri ile arıcılığa adımlarını atarlar” dedi.