Büyükşehir Belediyesinden sahilde çöp temizliği

Çevre ve doğa dostu çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, sıcak havayla birlikte yoğunluğun arttığı sahillerde temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Sahiller temizlik konusunda düzenli eğitime tutulan personeller tarafından temizleniyor. Deniz ve kıyılarda canlı yaşamını etkileyebilecek kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü tarafından sahillere yerleştirilen çöp kutularının tercih edilmeyip çöplerin sahile bırakılması ise dikkat çekiyor.

Çöpleri sahile bırakmayın

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz sezonu başında plajlara “Sağlık Her Zaman Önceliğimiz” sloganı ile maske ve eldivenler için konteynerler yerleştirdi. Organik, cam, kağıt, plastik ve metal atıklar için 5'li atık toplama kutuları koyulurken, sahil boyunca yürüyüş yolu üzerine kağıt, plastik ve cam atıklar için 3'lü kutular yerleştirdi. Karışık atıklar ve izmaritler için de ayrı çöp kutuları konuldu. Tüm bu önlemlere rağmen yapılan temizlik çalışmalarından kısa bir süre sonra çevrenin eski haline döndüğünü söyleyen yetkililer sahillerin ortak kullanım alanı olduğuna dikkat çekerek vatandaşlardan çöplerin sahillere bırakılmaması konusunda destek istedi.