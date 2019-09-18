Büyükşehir Belediyesinden sanayi esnafına aşure

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı birlik, beraberlik ve paylaşımların arttığı Muharrem ayında aşure ikramını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi merkez ve Alanya aşevleri tarafından hazırlanan aşureler Mobil Aşevi Tırı ile Antalya merkezinde ve Gazipaşa'dan Kaş'a tüm ilçelerde vatandaşlara ikram ediliyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlaşma Şube Müdürlüğü ekipleri son olarak Akdeniz Sanayi Sitesi esnafına aşure ikramında bulundu.

"Başkan Böcek'e teşekkür"

1500 kişilik aşure dağıtımına esnaf yoğun ilgi gösterdi ve aşure kazanı önünde kuyruklar oluşturdu. Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk ve Antalya Oto Tamircileri Odası Başkanı Mehmet Bucak, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ederek, “Allah ikramlarını kabul eylesin” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 27 Eylül'e kadar vatandaşların yoğun olduğu meydanlar ile hastane ve camilerde toplam 50 bin kişiye aşure dağıtmaya devam edecek.