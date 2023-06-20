Büyükşehir Belediyesi'nden süt üreticilerine 6 tonluk süt soğutma tankı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çiğ sütün sağımından sonra soğuk zincirinin sağlanması amacıyla Elmalı'nın Akçaeniş Mahallesi Süt Üreticileri Kooperatifi'ne süt soğutma tankı desteği sağladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yerelden kalkınma hedefleri yönünde çiftçilere her alanda desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Üretimin ve üreticinin yanında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı ilçesinde tohum, fidan, hamur karma makinesi, süt soğutma tankı gibi makine ve teçhizat desteklerinin yanı sıra çiftçilere eğitimler vererek de katkı sağlıyor.

“Kooperatife süt tankı verildi”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akçaenişli süt üreticilerinin yüzünü güldürdü. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı süt üreticilerine süt soğutma tankı desteği sağladı. Sıcak olarak sağılan sütün besin değerinin yitirilmemesi ve sağlıklı bir şekilde toplanması için Elmalı Akçaeniş Mahallesi'nde bulunan süt üreticileri kooperatiflerine 6 tonluk süt soğutma tankı verildi.

“Son sistem süt soğutma tankı”

Akçaenişli süt üreticisi Cafer Akçakaya, “Akçaeniş mahallemizin süt üreticisinin tamamına yakını bu tanktan faydalanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bize kazandırdığı süt tankına çok ihtiyacımız vardı. Türkiye'nin en kaliteli soğutma tankını bize kazandırdılar. Her sabah erken saatlerde buraya gelip sütlerimizi teslim ediyoruz. Son sistem süt soğutma tankını bizlere kazandırdıkları için Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek teşekkür ediyorum” diye konuştu.