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Büyükşehir Belediyesi'nden ustalara saygı konseri

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türk Müziğinin unutulmaz iki usta ismi Cem Karaca ve Barış Manço’yu “Ustalara Saygı” Konseri ile anacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türk Müziğinin unutulmaz iki usta ismi Cem Karaca ve Barış Manço'yu “Ustalara Saygı” Konseri ile anacak.


Bir döneme damgasını vuran usta sanatçılar Cem Karaca ve Barış Manço, unutulmaz şarkıları ile anılacak. 5 Şubat Pazar günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonunda düzenlenecek konser ücretsiz olacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası tarafından verilecek “Ustalara Saygı Barış Manço ve Cem Karaca Şarkıları” Konseri'ni Şef Umut Özdiken yönetecek. Anıl Edebale'nin düzenlemesi ve Ümit Burak Tekinay ve Elif Eda Saraçlar'ın yorumlarıyla en güzel Barış Manço ve Cem Karaca şarkıları Antalyalılar için seslendirilecek.

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