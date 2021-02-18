Büyükşehir Belediyesi'nin kar nöbeti devam ediyor

Ekipler, Elmalı, Korkuteli ve Gazipaşa'da kapanan köy yollarını açıyor, buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışmaları yapıyor.

Ülke genelini etkisi altına alan soğuk hava dalgası Antalya'nın yüksek kesimlerindeki ilçelerde etkisini yoğun kar yağışı ve dolu ile gösterdi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan grup yollarında karla mücadele çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, Elmalı, Korkuteli ve Gazipaşa'da kapanan köy yollarını açarak, buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışmaları yaptı.

“Kar nöbeti devam ediyor”

Elmalı'nın en uzak mahallesi olan Ovacık Mahallesi'nin karla kapanan tek ulaşım yolunu Büyükşehir Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri hummalı bir çalışma sonucu açtı. Korkuteli'nde de aralıksız yağan kar, bazı yolların kapanmasına yol açtı. Korkuteli İlçesi'ne bağlı Osmankalfalar, Manay ve Beğiş mahallelerinde karla kapanan yollarda çalışma başlatan ekipler kısa sürede ulaşımı tekrardan sağladı. Olumsuzluklara karşı ekiplerin bölgede nöbeti devam ediyor.

“Gazipaşa'da kapanan yollar açıldı”

Antalya'nın doğu ilçelerinden Gazipaşa'da da Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Önceki gün Gazipaşa'da etkili olan dolu yağışı grup yollarındaki dere yataklarında taşkınlara neden oldu. Kar yağışı ise kırsalda ve ilçe merkezinde etkisini gösterdi. 9 yıl aradan sonra beyaza bürünen Gazipaşa'da 2 saat süren kar yağışı özellikle kırsaldaki grup yollarını olumsuz etkiledi. Hem dere yataklarındaki taşkınlar hem de kar yağışı bazı grup yollarının kapanmasına neden oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi kapanan grup yollarını hızlı bir şekilde tekrar ulaşıma açtı. Karla mücadele çalışmasının da yürütüldüğü ilçede tüm grup yolları güvenli hale getirildi.