Büyükşehir Belediyesi'nin Şarampol Caddesi'ndeki Ramazan etkinlikleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Şarampol Caddesi'nde düzenlediği geleneksel Ramazan etkinliklerinde sahnelenen “İbiş ile Beyefendi” isimli orta oyunu büyük beğeni topladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Antalyalılara nostalji yaşatan Ramazan etkinlikleri tüm coşkusuyla sürüyor. Karaalioğlu Parkı ve Şarampol Caddesi'nde gerçekleşen etkinliklerde yediden yetmişe tüm Antalyalılar, hem geleneksel Ramazan eğlencelerini yeniden yaşıyor hem de oruç ayının kardeşlik ortamını paylaşıyor. Ramazan ayı boyunca etkinlik alanlarına akın eden Antalyalılar, bir yandan alışveriş yapıyor, bir yandan da düzenlenen etkinliklerle keyifli saatler geçiriyor.

Ramazan coşkusunun yaşandığı bir başka adres olan Şarampol Caddesi'nde iftar öncesi birbirinden güzel etkinlikler düzenlendi. İlk olarak sahneye çıkan Düşevi Tiyatro Topluluğu'nun sahnelediği “İbiş ile Beyefendi” adlı geleneksel orta oyunu izleyenlerden büyük beğeni aldı. İbiş ile Beyefendi'nin komik diyalogları özellikle çocukları kahkahalara boğdu.

"Yöresel danslara ilgi"

Ardından Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Oyunları ekibinin sahnelediği yöresel danslar ve gösteriler de büyük ilgi gördü. Şarampol Caddesi'nde palyaçolar, yüz boyamaları ve aktiviteler ile çocuklara çeşitli hediyelerle sürprizler yapıldı.

Ramazan etkinlikleri kapsamında Karaalioğlu Parkı'nda ise Antalya'nın sevilen sesi Emre Bulamadı sahne aldı. Akdeniz Akşamları, Dilberim, Islak Islak gibi birbirinden güzel romantik aşk şarkılarını seslendiren genç sanatçı, Antalyalılara duygu dolu bir akşam yaşattı.