Büyükşehir camileri Ramazan'a hazırlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 6 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde camilerde temizlik seferberliği başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Antalya'daki camileri Ramazan ayına hazırlıyor. Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi dâhil tüm ilçelerdeki camilerde temizlik çalışması yapıyor. 11 ayın sultanı Ramazan'da vatandaşların temiz ve ferah bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, temizlik araçları ile cami halılarını özel şampuan ile dezenfekte ediyor. Temizliğin ardından camilere gül suyu sıkılıyor.