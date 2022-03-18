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Büyükşehir Çanakkale Zaferi'ni törenle kutladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Belediye Hizmet Binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.


Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenledi. Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleşen törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz, Başkan Danışmanları, daire başkanları, zabıta ve belediye personelleri katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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