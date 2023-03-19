Büyükşehir Çanakkale Zaferi'nin 108. yılını andı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yılında anma etkinliği düzenledi. Etkinlikler çerçevesinde Dr. Türkan Başyiğit, ‘Atatürk ve Çanakkale Savaşı' konulu söyleşi gerçekleştirdi. TSM icra heyeti ve THM icra heyeti Çanakkale Zaferi Özel Konseri ile Antalyalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni bir dizi etkinlikle andı. İlk olarak 18 Mart Cumartesi günü saat 14.30'da ‘Atatürk ve Çanakkale Savaşı' konulu söyleşisiyle Antalyalılarla buluşan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Türkan Başyiğit, zaferdeki dehasıyla dünya basınında yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahramanları anlattı.

Çanakkale şehitleri saygı ve rahmetle andı

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı İsmail Oskay da ‘Atatürk ve Çanakkale Savaşı' söyleşisi öncesi yaptığı konuşmada tüm şehitleri rahmetle andı. Oskay, “Çanakkale bizim için ve tarihin bir dönüm noktası. 300 yıldır geri çekilen bir milletin kaybedilen toprakların dur dendiği yerdir” dedi.

Oskay, söyleşi konuklarına Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine isimli şiirini okudu.

Atatürk ve Çanakkale Savaşı

‘Atatürk ve Çanakkale Savaşı' konulu söyleşisiyle Antalyalılarla buluşan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Türkan Başyiğit, Çanakkale Zaferi'nde teknolojinin inanca mağlup olduğunu söyledi. Başyiğit, “Çanakkale Savaşı bir destanın adıdır. Çanakkale Savaşı 'siyah çoraplar'dır. Nedir siyah çoraplar? İstanbul Liseli gençlerdir. Beşiktaş Spor Kulübüdür. Aynı zamanda Aynalı Çarşıdır. Çanakkale kınalı kuzudur. İmkansızı başarmaktır Seyit Onbaşı'da olduğu gibi. Ve öyle bir savaştır ki güney yarımkürede yer alan Avustralya'nın bağımsızlığını kazanmasına bile sebep olmuş bir savaştır” diye konuştu.

Başyiğit, söyleşinin devamında dış basında yer alan Mustafa Kemal Atatürk hakkında çıkan haberleri de aktararak, Atatürk'e düşman komutanlarının bile ona saygı duyduğunu ifade etti.

Çanakkale Zaferi özel konseri

Anma etkinliği çerçevesinde yer alan bir diğer programda ise Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği İcra Heyetleri, Çanakkale Zaferi Özel Konseri verdi.

Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği program, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak başladı. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne özel bir repertuvar hazırlayan TSM İcra Heyeti Şef Aydemir Tuncer, THM İcra Heyeti ise Şef Yiğit Aktı yönetiminde izleyicilerin karşısına çıktı. Birbirinden kıymetli eserlerin icra edildiği konser ardından şeflere Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Önder Bilgin çiçek takdim etti.