Büyükşehir çatısına güneş panellerinin montajına başlandı

Kablo bağlantılarının yapılmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi enerjisini üreten ve depolayan ilk belediye olacak.

Antalya'nın akıllı ve sürdürülebilir bir şehir olması için çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, hizmet binası çatısına ‘Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali ve Elektrik Depolama Sistemi' kuruyor. Güneş panellerinin yerleştirileceği çelik konstrüksiyon ayaklarının montajı tamamlandı. Ardından güneş panellerinin monte edilmesine başlandı. Panellerin montajı sona erince kablo bağlantıları gerçekleştirilecek.

İki etaplı proje

MAtchUP Projesi kapsamında hayata geçirilen ‘Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali ve Elektrik Depolama Sistemi' projesinin tamamlanmasıyla yaklaşık 260 kW saat enerji üretimi ve 250 kW saat enerji depolaması gerçekleştirecek. Bu örnek projeyle Antalya Büyükşehir Belediyesi enerjisini üreten ve depolayan ilk belediye olacak. Projenin ikinci etabında Kepez Mahallesi'ndeki Antalya Ulaşım A.Ş. tramvay atölyesi binası çatısına da GES kurulumu yapılacak. İki aşamalı proje tamamladığında belediye hizmet binası ve tramvay atölyesinin çatısında toplamda 340 kW saat enerji üretimi ve 400 kW saat enerji depolaması gerçekleşecek.