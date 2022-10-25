Büyükşehir Cumhuriyet'in 99. yılını Fener Alayı ve Sefo konseri düzenlenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Cumhuriyet'in 99. yılı 400 metrelik dev Türk bayrağı eşliğinde fener alayı ve Sefo konseriyle kutlanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyalıları ve özellikle gençleri bu coşkuya katılmaya davet etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacak. Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk olarak 29 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da fener alayı düzenleyecek. 400 metrelik dev Türk Bayrağı eşliğinde, Fener alayı Konyaaltı Varyant'tan başlayacak Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak. Meşaleler ve Türk bayrakları eşliğinde gerçekleştirilecek fener alayı büyük bir coşkuyla gerçekleştirilecek.

Başkan Böcek'den davet

Fener alayının ardından ise saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Sefo konseri düzenlenecek. Ünlü rap sanatçısı Sefo, Antalyalılara unutulmaz bir konser yaşatacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına tüm Antalyalıları davet etti. Başkan Muhittin Böcek, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağanı olan Cumhuriyet'imizin 99. yılını fener alayı ve Sefo konseriyle her yıl olduğu gibi büyük bir heyecanla kutlayacağız. 400 metrelik dev Türk bayrağını büyük bir coşkuyla taşıyacağız. Tüm hemşehrilerimi ve Cumhuriyetimizin bekçileri gençlerimizi özellikle 29 Ekim'de bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

Öte yandan Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl coşkusu 12. Antalya Kitap Fuarı'na da taşınacak. Kitap fuarı Türk bayraklarıyla donatılarak, fuara gelen tüm vatandaşlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşatılacak.